Таможня запускает горячие линии по вопросам СПОТ: куда звонить импортерам и перевозчикам

ФТС открыла прямые телефонные линии в шести региональных управлениях для оперативной помощи участникам ВЭД.

ФТС обещает оперативно консультировать бизнес по всем сложным вопросам, связанным с внедрением Системы прослеживаемости международных официальных транзитных перевозок (СПОТ).

Импортеры и перевозчики могут обращаться по телефонам горячих линий.

Управление Телефон Центральное таможенное управление +7(495)276 36 80 (доб. 42 07),

+7(495)276 36 80 (доб. 46 79),

+7(495)276 36 80 (доб. 46 09),

+7(495)276 36 80 (доб. 43 06),

+7(4832)62 66 53,

+7(481)220 10 28 Приволжское таможенное управление +7(831)229 93 37,

+7(831)229 93 38,

+7(831)229 95 87 Северо-Западное таможенное управление +7(921)500 70 47,

+7(911)892 76 73,

+7(911)359 56 57 Южное таможенное управление +7(851)235 07 30 Уральское таможенное управление +7(343)359 52 05,

+7(351)779 55 32,

+7(345)259 72 14 Сибирское таможенное управление +7(383)319 90 30

Напомним – система СПОТ заработала с 1 июня 2026 года, но по уплате обеспечительного платежа сделали отсрочку на месяц — до 1 июля 2026 года.