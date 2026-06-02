Таможня запускает горячие линии по вопросам СПОТ: куда звонить импортерам и перевозчикам

ФТС открыла прямые телефонные линии в шести региональных управлениях для оперативной помощи участникам ВЭД.

ФТС обещает оперативно консультировать бизнес по всем сложным вопросам, связанным с внедрением Системы прослеживаемости международных официальных транзитных перевозок (СПОТ).

Импортеры и перевозчики могут обращаться по телефонам горячих линий.

Управление

Телефон

Центральное таможенное управление

+7(495)276 36 80 (доб. 42 07),
+7(495)276 36 80 (доб. 46 79),
+7(495)276 36 80 (доб. 46 09),
+7(495)276 36 80 (доб. 43 06),
+7(4832)62 66 53,
+7(481)220 10 28

Приволжское таможенное управление

+7(831)229 93 37,
+7(831)229 93 38,
+7(831)229 95 87

Северо-Западное таможенное управление

+7(921)500 70 47,
+7(911)892 76 73,
+7(911)359 56 57

Южное таможенное управление

+7(851)235 07 30

Уральское таможенное управление

+7(343)359 52 05,
+7(351)779 55 32,
+7(345)259 72 14

Сибирское таможенное управление

+7(383)319 90 30

Напомним – система СПОТ заработала с 1 июня 2026 года, но по уплате обеспечительного платежа сделали отсрочку на месяц — до 1 июля 2026 года.

