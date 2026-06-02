Таможня запускает горячие линии по вопросам СПОТ: куда звонить импортерам и перевозчикам
ФТС обещает оперативно консультировать бизнес по всем сложным вопросам, связанным с внедрением Системы прослеживаемости международных официальных транзитных перевозок (СПОТ).
Импортеры и перевозчики могут обращаться по телефонам горячих линий.
Управление
Телефон
Центральное таможенное управление
+7(495)276 36 80 (доб. 42 07),
Приволжское таможенное управление
+7(831)229 93 37,
Северо-Западное таможенное управление
+7(921)500 70 47,
Южное таможенное управление
+7(851)235 07 30
Уральское таможенное управление
+7(343)359 52 05,
Сибирское таможенное управление
+7(383)319 90 30
Напомним – система СПОТ заработала с 1 июня 2026 года, но по уплате обеспечительного платежа сделали отсрочку на месяц — до 1 июля 2026 года.
