«Курс добра» собрал 806 млн рублей за год и расширил социальные проекты

Благотворительная инициатива Т Банка «Курс добра» за первый год собрала 806 млн рублей и помогла шести фондам запустить масштабные социальные проекты в 44 регионах, а с июня 2026 года начала сбор для нового участника — фонда «Новый учитель».

Т‑Банк подвел итоги первого года работы инициативы «Курс добра» — клиенты перечислили фондам более 806 млн рублей с учетом удвоения переводов банком. Программу запустили 1 июня 2025 года.

В проекте приняли участие свыше 405 тыс. человек, сделав около 580 тыс. пожертвований. Медианная сумма доната составила 150 рублей, а число регулярных жертвователей у фондов‑партнеров выросло в среднем в пять раз.

За год шесть благотворительных организаций смогли реализовать системные проекты в 44 регионах. Среди них — создание центра ранней диагностики и внутриутробной хирургии в Приморье, запуск первого очного центра поддержки взрослых с онкологическими диагнозами в Москве, открытие 20 образовательных центров для детей‑сирот, развитие паллиативной помощи на дому, создание ресурсного центра по вопросам аутизма и оснащение больниц оборудованием для диагностики заболеваний печени у детей.

«Сегодня "Курс добра" подтверждает: когда неравнодушные люди, фонды и компании объединяются вокруг общей цели, позитивные изменения становятся возможны в масштабе всей страны», — сказала руководитель отдела стратегических социальных проектов Т‑Банка Татьяна Полякова.

С 1 июня 2026 года к инициативе присоединился фонд «Новый учитель», который разрабатывает программы поддержки начинающих педагогов. На собранные средства фонд планирует расширить подготовку мотивированных специалистов и помочь школам привлечь новых учителей, особенно в регионах, где кадровый дефицит наиболее острый.

С 2015 года фонд «Новый учитель» помог войти в профессию более чем 700 педагогам, и около 85% из них продолжают работать в школах.