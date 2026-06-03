Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
ОК МП
🔴 Бесплатный вебинар → Основы аналитики 1С для бухгалтера: что изучать и как это поможет в работе
Пониженный тариф страховых взносов

Правительство утвердило критерии для пониженных страховых взносов IT-компаниями с госучастием

Аккредитованные IT-компании, в которых доля участия государства составляет не менее 50%, получили право на льготные тарифы страховых взносов.

Кабмин установил критерии применения льготных ставок страховых взносов для IT-организаций. Теперь получить госаккредитацию и применять пониженные ставки могут в том числе фирмы с долей прямого или косвенного госучастия не менее 50%. Это предусмотрено постановлением от 1 июня 2026 года №673.

Для них предусмотрены пониженные тарифы страховых взносов:

  • 15% в пределах базы;

  • 7,6% сверх единой предельной величины.

Сотрудники этих организаций также получают доступ к профильным мерам поддержки для IT-специалистов, сказано на сайте правительства.

Для получения льгот компания должна соответствовать одному из четырех критериев:

  • создавать ПО для государственных информационных систем;

  • разрабатывать программы, базы данных или программно-аппаратные комплексы в рамках особо значимых IT-проектов;

  • быть правообладателем программы, которая включена в перечень отечественного ПО для обязательной предустановки;

  • разрабатывать решения для значимых объектов критической информационной инфраструктуры России.

Принятое решение поможет стимулировать инвестиции в создание и развитие российских программных продуктов в тех сегментах, где госкомпании из IT-сектора широко представлены, уточнили в Правительстве.

Автор

Nimb Digital
Маркетинг

Контекстная реклама: что это, как работает и сколько стоит настройка в 2026 году

Контекстная реклама эффективна и для крупных онлайн-проектов, и для локального бизнеса. Алгоритмы помогают найти целевых клиентов с помощью поисковой, тематической рекламы и ретаргетинга. Настроить проект в Яндекс.Директ можно самостоятельно или обратиться к подрядчику. Что это за вид рекламы, как работает и как запустить проект: ответили на частые вопросы.

Контекстная реклама: что это, как работает и сколько стоит настройка в 2026 году
340

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка