Правительство утвердило критерии для пониженных страховых взносов IT-компаниями с госучастием

Аккредитованные IT-компании, в которых доля участия государства составляет не менее 50%, получили право на льготные тарифы страховых взносов.

Кабмин установил критерии применения льготных ставок страховых взносов для IT-организаций. Теперь получить госаккредитацию и применять пониженные ставки могут в том числе фирмы с долей прямого или косвенного госучастия не менее 50%. Это предусмотрено постановлением от 1 июня 2026 года №673.

Для них предусмотрены пониженные тарифы страховых взносов:

15% в пределах базы;

7,6% сверх единой предельной величины.

Сотрудники этих организаций также получают доступ к профильным мерам поддержки для IT-специалистов, сказано на сайте правительства.

Для получения льгот компания должна соответствовать одному из четырех критериев:

создавать ПО для государственных информационных систем;

разрабатывать программы, базы данных или программно-аппаратные комплексы в рамках особо значимых IT-проектов;

быть правообладателем программы, которая включена в перечень отечественного ПО для обязательной предустановки;

разрабатывать решения для значимых объектов критической информационной инфраструктуры России.

Принятое решение поможет стимулировать инвестиции в создание и развитие российских программных продуктов в тех сегментах, где госкомпании из IT-сектора широко представлены, уточнили в Правительстве.