Правительство утвердило критерии для пониженных страховых взносов IT-компаниями с госучастием
Кабмин установил критерии применения льготных ставок страховых взносов для IT-организаций. Теперь получить госаккредитацию и применять пониженные ставки могут в том числе фирмы с долей прямого или косвенного госучастия не менее 50%. Это предусмотрено постановлением от 1 июня 2026 года №673.
Для них предусмотрены пониженные тарифы страховых взносов:
15% в пределах базы;
7,6% сверх единой предельной величины.
Сотрудники этих организаций также получают доступ к профильным мерам поддержки для IT-специалистов, сказано на сайте правительства.
Для получения льгот компания должна соответствовать одному из четырех критериев:
создавать ПО для государственных информационных систем;
разрабатывать программы, базы данных или программно-аппаратные комплексы в рамках особо значимых IT-проектов;
быть правообладателем программы, которая включена в перечень отечественного ПО для обязательной предустановки;
разрабатывать решения для значимых объектов критической информационной инфраструктуры России.
Принятое решение поможет стимулировать инвестиции в создание и развитие российских программных продуктов в тех сегментах, где госкомпании из IT-сектора широко представлены, уточнили в Правительстве.
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