Бизнес готов заключить на ПМЭФ 2026 сделки на 6,5 трлн рублей

Высокие ставки и экономическая неопределенность сдержат рост объемов, а ключевыми темами форума станут устойчивость бизнеса, энергетическое сотрудничество и влияние ИИ на экономику.

Объем сделок, которые участники Петербургского международного экономического форума могут заключить в 2026 году, составит около 6,4-6,5 трлн рублей.

По оценкам экспертов, основная активность ожидается в инфраструктуре, энергетике и проектах, связанных с искусственным интеллектом. Существенного увеличения суммы не прогнозируется из-за высоких ставок и неопределенности, которые ограничивают инвестиционные планы компаний.

«Главными на форуме будут три аспекта. Первый — признаки мирового финансового кризиса в контексте охлаждения российской экономики. Второй — вложения в человеческий капитал на фоне развития ИИ. Третий — суверенная финансовая система: цифровая валюта, токены, ЦФА», — сказал независимый эксперт Андрей Бархота.

ПМЭФ‑2026 пройдет с 3 по 6 июня в «Экспофоруме» и соберет около 20 тыс. участников из более чем 100 стран. В программе — форумы «Деловой двадцатки», ШОС, БРИКС, а также бизнес‑диалоги с Китаем, Индией, ОАЭ, Азербайджаном, Кубой и другими партнерами. Впервые за много лет на площадке будет официальная делегация США. Почетным гостем форума станет Саудовская Аравия.

Центральная пленарная сессия 4 июня будет посвящена возвращению экономики к устойчивому росту. В ней примут участие председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов, министр экономики Максим Решетников и замглавы администрации президента Максим Орешкин. Президент Владимир Путин выступит 5 июня.

Значительная часть дискуссий будет про искусственный интеллект — от трансформации рынка труда до влияния ИИ на энергетику, промышленность и биотехнологии. Также обсудят перспективы автопрома, банковского сектора, маркетплейсов, космической отрасли и беспилотников. Традиционно отдельный блок займет развитие регионов.

Эксперты отмечают, что одной из ключевых тем станет энергетическое сотрудничество, особенно для стран, испытывающих сложности из‑за ограничений транзита через Ормузский пролив. Возможности строительства новых АЭС также могут стать предметом обсуждения.

По словам аналитиков, бизнес ожидает сложного разговора с государством о стоимости заемных средств, налоговой нагрузке, предсказуемости регулирования и доступе к господдержке. Высокая ключевая ставка и дорогой долг продолжают ограничивать инвестиционную активность компаний.