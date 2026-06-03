Деловая активность в сфере услуг резко упала в мае 2026 года
В мае 2026 года деловая активность резко просела в сфере услуг. Показатель упал до 48,7 пункта с 49,7, которые были зафиксированы в апреле.
Аналитическое агентство S&P Global считает, что текущее снижение объемов производства стало третьим за последние месяцы. Темпы спада ускорились и достигли максимума с сентября 2025 года.
В целом падение эксперты оценивают как умеренное. Компании связывают негативную динамику с сокращением объемов новых продаж и общим снижением потребительского спроса.
«Снижение объемов производства стало третьим за последние месяцы, при этом темпы спада ускорились и достигли самого быстрого уровня с сентября 2025 года. В целом падение было умеренным, и компании связывают снижение активности с уменьшением объемов новых продаж и снижением потребительского спроса», — сказано в исследовании.
Индекс PMI ниже 50 пунктов указывает на спад деловой активности в секторе.
На днях проходил техосмотр. Очень понравилось. На сайте нашел аккредитованную организацию. Созвонились. Поставил машину на въезде. Сфоткал проверяющего на ее фоне. Потом он попросил объехать здание с другой стороны и подать машину задом. Снова сфотка
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