Деловая активность в сфере услуг резко упала в мае 2026 года

Показатель деловой активности в российском секторе услуг в мае 2026 года продемонстрировал отрицательную динамику, сократившись с апрельских 49,7 пункта до 48,7 пункта в мае 2026 года.

В мае 2026 года деловая активность резко просела в сфере услуг. Показатель упал до 48,7 пункта с 49,7, которые были зафиксированы в апреле.

Аналитическое агентство S&P Global считает, что текущее снижение объемов производства стало третьим за последние месяцы. Темпы спада ускорились и достигли максимума с сентября 2025 года.

В целом падение эксперты оценивают как умеренное. Компании связывают негативную динамику с сокращением объемов новых продаж и общим снижением потребительского спроса.

«Снижение объемов производства стало третьим за последние месяцы, при этом темпы спада ускорились и достигли самого быстрого уровня с сентября 2025 года. В целом падение было умеренным, и компании связывают снижение активности с уменьшением объемов новых продаж и снижением потребительского спроса», — сказано в исследовании.

Индекс PMI ниже 50 пунктов указывает на спад деловой активности в секторе.