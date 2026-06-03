Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
ОК БСН
🔴 Бесплатный вебинар → Основы аналитики 1С для бухгалтера: что изучать и как это поможет в работе
Дробление бизнеса

Каждый пятый предприниматель готов к дроблению бизнеса ради экономии на налогах

Дробление бизнеса как способ оптимизации налогов выбирает 21% российских предпринимателей.

Около 21% представителей бизнеса допускают использование схемы дробления в своей деятельности, при этом 6,7% респондентов уже приняли решение внедрить ее в ближайшее время. Такие данные приводит «Опора России» по результатам опроса, проведенного в апреле-мае 2026 года.

В исследовании приняли участие 6696 респондентов из 88 субъектов страны. Среди опрошенных 60% ведут бизнес как индивидуальные предприниматели, 36,3% представляют юридические лица, а 3,5% являются самозанятыми. Об этом пишут «Ведомости».

Наибольшую долю участников составили представители сферы торговли — 34,2% (2290 человек). Также в опросе участвовали представители производства (8,9%), сферы бухгалтерских услуг (8,5%) и прочих направлений (12,8%).

Структура налоговых режимов среди респондентов выглядит следующим образом:

  • 32,2% применяют УСН с обязанностью уплаты НДС;

  • 25,5% имеют доход до 20 млн рублей;

  • 14,3% используют АУСН;

  • 13,2% работают на ОСНО;

  • 10,1% применяют патентную систему.

Признались в фактическом использовании схемы дробления бизнеса лишь 2,6% опрошенных предпринимателей.

Чтобы снизить налоговую нагрузку и получить освобождение от НДС в 2026 году, бизнес начал массово переходить на АУСН. Узнайте, как работать на этом режиме, приходите на бесплатный вебинар «АУСН-2026: практика работы, ошибки и перспективы режима». Он состоится 11 июня в 15:00 мск!

На вебинаре разберем:

  1. Как учесть товары, купленные на УСН, но проданные уже на АУСН: позиция ФНС, проводки, типичные ошибки.

  2. Как правильно отразить зарплату и взносы при переходе: что можно учесть, а что нет.

  3. Как вернуться на УСН после 12 месяцев АУСН: что говорит Минфин, какие сроки соблюдать.

  4. Откуда ФНС берет данные для расчета налога: банки, ОФД, маркетплейсы, личный кабинет – как контролировать полноту передачи.

  5. Как исправлять ошибки в разметке операций: алгоритм, сроки, последствия, защита от доначислений.

  6. Чек-лист самопроверки: что нужно проверить до 7-го числа следующего месяца.

Спикер — Людмила Ганичева, основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, налоговый адвокат, эксперт ГБУ «Малый бизнес Москвы» и Корпорации МСП, автор курсов и статей по налогообложению.

Ждем вас на вебинаре 11 июня в 15:00 мск!

Автор

Сравни
РКО

РКО для бизнеса в 2026 году: как выбрать банк и не переплатить

Условия по РКО отличаются в банках: ценами, набором услуг в тарифе, наличием бонусов и спецпредложений. Начинающему ИП и фирме с большими оборотами подойдут разные пакеты. Открытие РКО занимает от 1 часа до 5 рабочих дней, а на выбор банка уходит до 40 дней, по статистике Яндекс. Рассказываем, как найти банк именно для вашего бизнеса и не потратить на РКО лишнее время и деньги.    

РКО для бизнеса в 2026 году: как выбрать банк и не переплатить
1.1K

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка