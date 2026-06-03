Каждый пятый предприниматель готов к дроблению бизнеса ради экономии на налогах

Около 21% представителей бизнеса допускают использование схемы дробления в своей деятельности, при этом 6,7% респондентов уже приняли решение внедрить ее в ближайшее время. Такие данные приводит «Опора России» по результатам опроса, проведенного в апреле-мае 2026 года.

В исследовании приняли участие 6696 респондентов из 88 субъектов страны. Среди опрошенных 60% ведут бизнес как индивидуальные предприниматели, 36,3% представляют юридические лица, а 3,5% являются самозанятыми. Об этом пишут «Ведомости».

Наибольшую долю участников составили представители сферы торговли — 34,2% (2290 человек). Также в опросе участвовали представители производства (8,9%), сферы бухгалтерских услуг (8,5%) и прочих направлений (12,8%).

Структура налоговых режимов среди респондентов выглядит следующим образом:

32,2% применяют УСН с обязанностью уплаты НДС;

25,5% имеют доход до 20 млн рублей;

14,3% используют АУСН;

13,2% работают на ОСНО;

10,1% применяют патентную систему.

Признались в фактическом использовании схемы дробления бизнеса лишь 2,6% опрошенных предпринимателей.

Чтобы снизить налоговую нагрузку и получить освобождение от НДС в 2026 году, бизнес начал массово переходить на АУСН. Узнайте, как работать на этом режиме, приходите на бесплатный вебинар «АУСН-2026: практика работы, ошибки и перспективы режима». Он состоится 11 июня в 15:00 мск!

На вебинаре разберем:

Как учесть товары, купленные на УСН, но проданные уже на АУСН: позиция ФНС, проводки, типичные ошибки. Как правильно отразить зарплату и взносы при переходе: что можно учесть, а что нет. Как вернуться на УСН после 12 месяцев АУСН: что говорит Минфин, какие сроки соблюдать. Откуда ФНС берет данные для расчета налога: банки, ОФД, маркетплейсы, личный кабинет – как контролировать полноту передачи. Как исправлять ошибки в разметке операций: алгоритм, сроки, последствия, защита от доначислений. Чек-лист самопроверки: что нужно проверить до 7-го числа следующего месяца.

Спикер — Людмила Ганичева, основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, налоговый адвокат, эксперт ГБУ «Малый бизнес Москвы» и Корпорации МСП, автор курсов и статей по налогообложению.

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