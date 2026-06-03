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Судебная практика по налоговым спорам

ВС: налоговая не обязана возвращать на ЕНС суммы, списанные до приостановки решения

Обеспечительные меры не обязывают налоговую возвращать суммы, уже списанные с ЕНС до приостановки ее решения.

Верховный суд постановил, что, если до вынесения судебного определения о приостановке решения инспекции часть доначислений уже списали с ЕНС, налоговый орган не обязан возвращать эти средства.

Об этом говорится в решении ВС от 23.04.2026 № АКПИ26-138

АО «ПИНО» оспаривало письмо ФНС от 5 июля 2023 года № КЧ-4-8/8543@, утверждая, что оно незаконно ограничивает действие обеспечительных мер. По мнению заявителя, налоговая должна возвращать списанные суммы, если решение инспекции впоследствии приостановили.

Верховный суд с этим не согласился. В решении указано, что задолженность по решению инспекции отражается в совокупной обязанности с момента вступления документа в силу. Последующая приостановка решения не делает действия налоговиков, совершенные ранее, незаконными.

Обеспечительные меры направлены на предотвращение взыскания задолженности инспекцией, а не на возврат законно взысканных сумм, подчеркнул ВС.

Автор

RG-Soft

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