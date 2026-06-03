Какое имущество шахты облагается налогом на имущество: разъяснение ВС

Сооружения для горнодобывающей, добывающей и обрабатывающей промышленности облагаются налогом на имущество, если относятся к недвижимости и построены на долгий срок.

Верховный суд разъяснил, когда сооружения, созданные для ведения горных работ и используемые в производственной деятельности горнодобывающего предприятия, облагаются налогом на имущество организаций.

Налоговая служба в письме от 07.05.2026 № БС-36-21/3766@ привела обзор Вех № 4/2026, где ВС пояснил, что сооружения для горнодобывающей, добывающей и обрабатывающей промышленности – это основные фонды. То есть они подлежат налогообложению согласно п.1 ст. 374 НК, если относятся к недвижимости.

Горные выработки – это сооружения, предназначенные для выполнения основных и вспомогательных функций горного предприятия, таких как транспортирование, в том числе подъем полезного ископаемого на поверхность, транспортирование людей, оборудования, вентиляция и т. д.

Подземная горная выработка, обслуживающая шахту в течение всего срока работы горного предприятия или значительной части этого срока, предназначенная для вскрытия или подготовки месторождения или его части, проводимая за счет капитальных вложений и числящаяся на балансе основных фондов предприятия, признается капитальной выработкой.

Таким образом, горная выработка облагается налогом на имущество, если она представляет собой искусственное сооружение в недрах, созданное в результате ведения горных работ и предназначенное для обеспечения постоянного функционирования шахты в течение срока ее предполагаемой эксплуатации.

Для горных выработок не применимо исключение для природных ресурсов, предусмотренное подп. 1 п. 4 ст. 374 НК. Эта норма освобождает от налога на имущество не любые природные ресурсы, а лишь те, которые можно использовать в качестве источников энергии, продуктов производства и предметов потребления.

Сооружения (инженерно-строительные объекты), используемые в производственной деятельности горнодобывающего предприятия с целью выполнения тех или иных технических функций, не могут быть квалифицированы в качестве объектов природопользования для целей налогообложения. Это антропогенные объекты, а не природные ресурсы, пояснил ВС.

Если же компания не создавала капитальные горные выработки, то сооружения (монорельсовые дороги, насосные агрегаты, крепи линейного типа и т.п.), предназначенные для непродолжительного использования, не облагаются налогом на имущество организаций.

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