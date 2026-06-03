Депутаты предлагают давать выходной родителям для выпускного

В Госдуму внесут законопроект об оплачиваемом выходном дне для родителей выпускников 9 и 11 классов.

Родители смогут брать оплачиваемый день для посещения торжественных мероприятий, посвященных окончанию школы и в День знаний.

Такой законопроект разработали и собираются внести в Госдуму депутаты от «Справедливой России».

Предложенные изменения в ТК позволят родителям присутствовать на вручении аттестатов и выпускных вечерах у детей.

Такой выходной будет оплачиваться, как и выходной в честь 1 сентября — в День знаний.

Депутаты этого созыве рассмотреть законопроект не успеют, но вопроса поднимут после выборов, пообещал один из авторов инициативы Сергей Миронов.