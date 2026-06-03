Росстат начнет передавать ФНС данные об ОКВЭД юрлиц и ИП в 2027-2028 годах

Росстат завершает проект по передаче данных об ОКВЭД в ФНС: в 2027 году служба передаст оставшиеся сведения по юрлицам, а в 2028 году — по индивидуальным предпринимателям.

Росстат в 2027 году начнет передавать Федеральной налоговой службе оставшуюся часть данных о кодах ОКВЭД юридических лиц, а в 2028 году — сведения по индивидуальным предпринимателям. Об этом сообщил заместитель руководителя Росстата Сергей Окладников на сессии «Статистика будущего» на ПМЭФ-2026.

Передача данных станет завершающим этапом проекта по актуализации и унификации сведений об экономической деятельности компаний. Однако работа между ведомствами продолжится и после завершения технической части.

«В следующем году мы планируем оставшуюся половину записей [об ОКВЭД] по юрлицам передать ФНС. В 2028 году оставшиеся записи по индивидуальным предпринимателям передать в ФНС. На этом проект завершится, но текущая деятельность будет продолжаться», — сказал Сергей Окладников.

Он добавил, что «еще предполагается отшлифовка как межведомственных коммуникаций, так и методологических положений». Это означает, что Росстат и ФНС продолжат согласовывать подходы к классификации и обновлению данных, чтобы обеспечить их корректность и сопоставимость.

Передача информации об ОКВЭД позволит ФНС точнее определять виды деятельности компаний и ИП, корректнее применять налоговые режимы и льготы, а также повысить качество аналитики и контроля.