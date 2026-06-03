Налоговая разъяснила, куда жаловаться на ИФНС

При подаче жалобы через ЛК адресатом указывают ту инспекцию, на которую жалуются.

В чате ФНС спросили – кого ставить адресатом при отправке жалобы на действия ИФНС через личный кабинет налогоплательщика. Система предлагается выбрать либо УФНС, либо ИФНС.

«При подаче жалобы через ЛК налогоплательщика адресатом следует указывать ту инспекцию (ИФНС), ненормативные акты, действия или бездействие должностных лиц которой обжалуются», — ответили налоговики.

Инспекция направит эту жалобу вместе со всеми материалами для рассмотрения в вышестоящий налоговый орган – УФНС.

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