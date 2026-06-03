РКН заблокировал больше 7 тысяч фишинговых сайтов в мае 2026 года

Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора в мае 2026 года заблокировали 7 191 фишинговый ресурс и 457 сайтов, которые распространяли вредоносное программное обеспечение.

Эксперты выявили и устранили 1 367 нарушений маршрутизации трафика, допущенных 371 организацией. Об этом сказано в канале ведомства в мессенджере MAX.

Удалось отразить 1 343 DDoS-атаки, направленные на системы госуправления, финансового сектора и операторов связи. Максимальная мощность достигала 885 Гбит/с при скорости 121,7 млн пакетов в секунду, а ее продолжительность составила 11 дней 2 часа и 3 минуты.

В Роскомнадзоре уточнили, что чаще всего атаки совершались с IP-адресов, зарегистрированных в Бразилии, США, Индии, Франции и Германии. Основной целью злоумышленников стала телекоммуникационная отрасль, а наибольшее количество инцидентов зафиксировано в Центральном федеральном округе.