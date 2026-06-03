ФНС сообщила, за что плательщикам УСН могут арестовать счета

Если организация или ИП не подает декларацию в течение 20 рабочих дней после установленного срока, налоговая может приостановить операции по счетам.

УФНС напомнила о правилах работы на УСН.

Налоговый период – это календарный год, а отчетными периодами считаются первый квартал, полугодие и девять месяцев года.

Налоговая декларация сдается только по итогам года: юрлица подают ее не позднее 25 марта, ИП — не позднее 25 апреля.

В течение года бизнес на УСН подает уведомления о суммах авансовых платежей в сроки:

до 25 апреля — за I квартал;

до 25 июля — за полугодие;

до 25 октября — за 9 месяцев.

Непредставление налоговой декларации в установленный срок – это основание для приостановления операций по банковскому счету, предупредили налоговики.

Если компания или ИП не подали отчетность в течение 20 рабочих дней после окончания установленного срока, то налоговая вправе принять решение о приостановлении операций по счетам налогоплательщика и переводов электронных денег.

После отправки декларации налоговая отменит свое решение не позднее одного дня, следующего за днем подачи отчетности.

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