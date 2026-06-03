ИП зарегистрировался, но деятельность не ведет. Нужно ли уведомлять РКН об обработке персданных?
ИП зарегистрирован в 2025 году, но пока не ведет деятельность. Предприниматель заплатил страховые взносы за себя за 2025 год, сдал нулевую декларацию по УСН.
Возник вопрос – когда нужно подавать уведомление в Роскомнадзор,если пока нет деятельности и работников.
Сам факт регистрации ИП не является обработкой персональных данных, пояснил эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
То есть регистрация ИП, уплата взносов за себя и сдача отчетности не образуют обязанности по уведомлению РКН.
Как правило, уведомление требуется, когда ИП начинает обрабатывать персональные данные работников, клиентов, посетителей сайта и т. д.
А пока деятельности нет – оснований считать ИП оператором персональных данных обычно нет.
Подать уведомление следует до начала фактической обработки персданных. То есть перед приемом на работу сотрудника, заключением первого договора и т.д.
На вопрос ответил эксперт консультаций «Клерка» Александр Заворин.
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