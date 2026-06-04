Россияне назвали самые престижные специальности для выпускников. 11% использовали для выбора профессии ИИ
Самыми престижными направлениями россияне назвали IT и технологии (43%), медицину (21%) и нефтегазовую отрасль (20%).
Такие данные получили эксперты Авито Работы.
По мнению 21% россиян, при выборе будущей профессии выпускники в первую очередь ориентируются на финансовые перспективы. 11% уверены, что важным фактором выбора остается востребованность и перспективность профессии.
76% россиян считают, что работать по специальности нужно уже во время учебы. Чаще такого мнения придерживаются представители старших поколений:
45–54 лет — 82%;
55–64 лет — 85%;
от 65 лет — 86%.
«Выпускники и их семьи все чаще ориентируются не только на интерес к специальности, но и на потенциальный уровень дохода, востребованность профессии и скорость выхода на рынок труда.
На этом фоне ИИ постепенно превращается в инструмент навигации: по данным опроса,11% россиян рассказали, что их дети или дети их знакомых использовали нейросети при выборе профессионального направления, еще 7% — при подборе вуза», — добавил директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.
Факторами успешной карьеры назвали:
11% — профессиональные знакомства и окружение;
8% — личные навыки и опыт, стажировки во время учебы и востребованность профессии;
7% — навыки коммуникации, лидерство и критическое мышление.
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