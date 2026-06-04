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Россияне назвали самые престижные специальности для выпускников. 11% использовали для выбора профессии ИИ

76% опрошенных считают, что начинать работать по специальности нужно во время учебы.

Самыми престижными направлениями россияне назвали IT и технологии (43%), медицину (21%) и нефтегазовую отрасль (20%).

Такие данные получили эксперты Авито Работы.

По мнению 21% россиян, при выборе будущей профессии выпускники в первую очередь ориентируются на финансовые перспективы. 11% уверены, что важным фактором выбора остается востребованность и перспективность профессии.

76% россиян считают, что работать по специальности нужно уже во время учебы. Чаще такого мнения придерживаются представители старших поколений:

  • 45–54 лет — 82%;

  • 55–64 лет — 85%;

  • от 65 лет — 86%.

«Выпускники и их семьи все чаще ориентируются не только на интерес к специальности, но и на потенциальный уровень дохода, востребованность профессии и скорость выхода на рынок труда.

На этом фоне ИИ постепенно превращается в инструмент навигации: по данным опроса,11% россиян рассказали, что их дети или дети их знакомых использовали нейросети при выборе профессионального направления, еще 7% — при подборе вуза», — добавил директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.

Факторами успешной карьеры назвали:

  • 11% — профессиональные знакомства и окружение;

  • 8% — личные навыки и опыт, стажировки во время учебы и востребованность профессии;

  • 7% — навыки коммуникации, лидерство и критическое мышление.

Автор

RG-Soft

Какую программу выбрать розничному бизнесу для учета продаж: 1С:УНФ или 1С:УТ

В «1С:УНФ» и «1С:УТ» есть схожие модули для управления закупками, денежными потоками, контроля расчетов с контрагентами. Но есть и серьезные отличия: например, в «1С:УНФ» есть функциональное рабочее место кассира, а в «1С:УТ» — более мощные блоки «Казначейство», «Складской учет» и «Планирование». Составили список общих и уникальных функций программ. 

Какую программу выбрать розничному бизнесу для учета продаж: 1С:УНФ или 1С:УТ
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