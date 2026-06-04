Россияне назвали самые престижные специальности для выпускников. 11% использовали для выбора профессии ИИ

Самыми престижными направлениями россияне назвали IT и технологии (43%), медицину (21%) и нефтегазовую отрасль (20%).

Такие данные получили эксперты Авито Работы.

По мнению 21% россиян, при выборе будущей профессии выпускники в первую очередь ориентируются на финансовые перспективы. 11% уверены, что важным фактором выбора остается востребованность и перспективность профессии.

76% россиян считают, что работать по специальности нужно уже во время учебы. Чаще такого мнения придерживаются представители старших поколений:

«Выпускники и их семьи все чаще ориентируются не только на интерес к специальности, но и на потенциальный уровень дохода, востребованность профессии и скорость выхода на рынок труда.

На этом фоне ИИ постепенно превращается в инструмент навигации: по данным опроса,11% россиян рассказали, что их дети или дети их знакомых использовали нейросети при выборе профессионального направления, еще 7% — при подборе вуза», — добавил директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.