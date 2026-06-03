Семьям с двумя детьми уже утвердили новую выплату от Соцфонда: одобрили заявки на 31 тысячу детей

Социальный фонд одобрил первые заявления на новую семейную выплату: к середине дня 2 июня 2026 года назначили выплаты на 31 тысячу детей, а обработка заявок проходит быстрее регламентных сроков.

Социальный фонд перечислил первые выплаты родителям, которые обратились за новой мерой поддержки на детей с 1 июня 2026 года.

«К середине дня 2 июня специалисты одобрили средства на 31 тыс. детей. По действующему регламенту, на вынесение решения по заявке отводится до двух недель и еще неделя — на перечисление средств», — сказано на сайте СФР.

По регламенту на рассмотрение обращения отводится до двух недель, а на перечисление средств — еще одна неделя. Однако фактически процесс проходит быстрее благодаря цифровизации сервисов фонда. Это в среднем занимает 4,5 дня.

Подать заявление на выплату можно через портал госуслуг, в клиентских службах Социального фонда или в МФЦ. В большинстве случаев от заявителей требуется только заявление, так как остальные сведения фонд собирает и проверяет самостоятельно.

Недавно мы писали, что заявки на получение семейного налогового кешбэка принимают с 1 июня до 1 октября 2026 года. Поддержка предусматривает пересчет уплаченного за год НДФЛ по ставке 6% с последующим возвратом разницы в виде ежегодной выплаты.