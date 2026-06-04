Верховный суд обязал страховщиков оплачивать ремонт автомобилей оригинальными запчастями по ОСАГО

Суд поддержал встал на сторону автовладельца, который требовал от страховщика восстановить машину с помощью оригинальных деталей.

В споре автомобилиста со страховой компанией Верховный суд поддержал водителя, который потребовал отремонтировать автомобиль оригинальными запчастями по ОСАГО.

После аварии страховщик отказался проводить ремонт с использованием оригинальных запчастей, из-за чего автовладелец обратился в суд с иском о взыскании убытков, неустойки и штрафа.

Суд первой инстанции поддержал истца, однако апелляция и кассация отменили это решение. Суды нижестоящих инстанций посчитали, что отказ владельца от ремонта с использованием аналоговых деталей лишает его права на возмещение убытков.

Автовладелец обжаловал эти выводы в Верховном суде. Он указал, что закон об ОСАГО не предусматривает установку неоригинальных запчастей и требует полного восстановления автомобиля до предстрахового состояния.

«Судебная коллегия по гражданским делам отменила решения апелляции и кассации, напомнив, что неисполнение страховщиком своих обязательств влечет возникновение у потерпевшего убытков, которые подлежат возмещению с учетом специального регулирования законодательства об ОСАГО», — сказано на сайте ВС.

Решение высшей инстанции подтверждает обязанность страховых компаний приводить имущество в состояние, в котором оно находилось до ДТП.