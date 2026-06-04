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Миграционный учет

Совфед одобрил закон об обязательном медицинском освидетельствовании мигрантов

Иностранцы будут проходить медосмотр в течение 30 дней после въезда в Россию.

3 июня 2026 года Совет Федерации утвердил закон, который обязывает иностранных граждан проходить медосвидетельствование в течение 30 суток со дня прибытия в РФ.

Процедура включает проверку на ВИЧ-инфекцию, инфекционные заболевания, представляющие опасность для окружающих, а также на употребление психоактивных веществ без назначения врача.

Расходы на проведение осмотров ложатся на самих иностранцев либо на их работодателей. Обследования будут проводить только уполномоченные медицинские организации, перечень которых утвердят главы регионов. При этом медучреждениям запрещено передавать свои полномочия по проведению осмотров и оформлению заключений третьим лицам.

Результаты обследований будут формироваться в электронном виде и в течение 24 часов направляться в федеральный реестр. Данные автоматически передадут в МВД и Роспотребнадзор через систему межведомственного взаимодействия.

Аналогичный порядок информирования ведомств будет действовать, если опасные заболевания или факты употребления наркотиков выявят при оказании любой другой медпомощи.

Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Автор

Клерк Бизнес
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Собственное B2B-медиа внутри сильной площадки: зачем компаниям блог на «Клерке»
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