Сотрудник уволился с долгом за отпуск и вернулся: можно ли удержать деньги?

Роструд ответил, можно ли удержать с работника переплату за отпуск, если он устраивается заново.

Онлайнинспекцию спросили – законно ли удерживать из зарплаты по новому трудовому договору задолженность за отпуск, которая образовалась при прошлом трудоустройстве.

Эту сумму не удержали при увольнении, так как суммы выплат для этого не хватило.

Незаконно. Производить удержания из заработной платы работника работодатель вправе только в установленных случаях, пояснил Роструд.

Согласно ч. 1 ст. 137 ТК, удержания из зарплаты для погашения его задолженности работодателю могут производиться:

для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет зарплаты;

для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса для служебной командировки или перевода на другую работу;

для возврата сумм, излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок;

при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска.

А приведенный случай к таким не относится, подчеркнуло ведомство.

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