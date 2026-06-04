Более 50% предпринимателей продолжают работу, несмотря на рост налоговой нагрузки и падение спроса

Предприниматели оказались в «двойном зажиме»: себестоимость продукции растет из-за увеличения налогов и стоимости заимствований, а платежеспособный спрос остается ограниченным.

За последние месяцы доля компаний, которые смогли полностью или частично компенсировать рост издержек за счет повышения цен, сократилась с 56% до 46,5%. При этом 26,4% респондентов сообщили об увеличении цен поставщиками на 20% и более.

В результате 16,2% предпринимателей вынуждены повышать собственные цены более чем на 20%, чтобы избежать закрытия. Об этом пишет Forbes со ссылкой на исследование «Опоры России», в котором участвовали более 6500 представителей МСП из 88 регионов.

Основной проблемой 31% опрошенных назвали высокую налоговую нагрузку, которую 80,8% респондентов считают избыточной. Свыше 40% участников исследования отметили, что их налоговые платежи за 2025 год выросли более чем на 20% по сравнению с 2024-м. Бизнес адаптируется к ситуации через сокращение штата, переход на аутсорсинг и оптимизацию процессов, однако часть компаний прибегает к «серым» схемам и дроблению бизнеса.

«У части компаний их бизнес-модель исчерпала возможности оптимизации, и в связи с этим предприниматели фактически дошли до некого психологического предела», — сказал доцент Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Дмитрий Кнатько.

Предприниматели ожидают от государства сохранения порога доходов в 20 млн рублей для освобождения от НДС на УСН, а также снижения ставок НДС до 1-3%. Ранее замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что Минфин рассмотрит возможность сохранения текущего порога в 20 млн рублей на 2027 год.