Исполнитель указал в акте ставку НДС 20%: как учитывать?

Если место действия договора – не РФ, российский покупатель услуг не будет налоговым агентом по НДС. В расходах учитывают налог, указанный исполнителем.

Компания в 2025 году заключила договор на оказание услуг с исполнителем из Беларуси и внесла 100% предоплату.

В мае 2026 работы были выполнены, исполнитель выставил закрывающие документы с НДС 20%, т. к. на территории Беларуси действует эта ставка.

Как принимать акты выполненных работ – пояснила эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Порядок применения НДС в отношении работ (услуг), выполняемых по договорам, заключенным между организациями или ИП государств - членов ЕАЭС, определяется в соответствии с разделом IV «Протокола о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг» (Приложение № 18 к Договору о ЕАЭС от 29 мая 2014 года).

Если в соответствии с п. 29 данного Приложения местом оказания услуг является место деятельности Исполнителя, то есть территория Белоруссии, российский НДС по этой операции не возникает.

Следовательно, российский покупатель услуг не является налоговым агентом и не должна удерживать НДС с вознаграждения, которое выплачивает белорусскому исполнителю. Ставка НДС в России в данном случае не имеет никакого значения.

Сумма НДС, которую белорусский исполнитель включил в Акт, является для российского заказчика частью общих расходов на приобретение услуг. В расходах учитывается та сумма, которую указал в акте Исполнитель – в том числе НДС по ставке 20%.

На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Вера Сокуренко.