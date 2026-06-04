Новая модель защиты бизнеса: как закон изменит статус и финансирование бизнес-омбудсмена

Бизнес-омбудсмен будет работать через специальную автономную некоммерческую организацию.

3 июня 2026 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, который закрепляет за Уполномоченным задачу обеспечивать государственную защиту прав предпринимателей и следить за их соблюдением органами власти и местного самоуправления.

Финансирование и материально-техническое обеспечение работы омбудсмена передадут автономной некоммерческой организации, учредителем которой выступает Российская Федерация. Уполномоченный при этом возглавит наблюдательный совет этой структуры.

«В федеральном бюджете ежегодно предусматриваются отдельной строкой средства, необходимые автономной некоммерческой организации для обеспечения деятельности Уполномоченного», — сказано в тексте законопроекта.

Ранее институт бизнес-омбудсмена функционировал в рамках структуры аппарата Уполномоченного, однако теперь законодатели предлагают перевести его на модель работы через АНО.

Недавно мы писали, что новым уполномоченным по правам предпринимателей станет глава РСПП Александр Шохин.