Глава «Опоры России»: малый бизнес хочет сохранить персонал из-за нехватки инвестиционных ресурсов
Малый и средний бизнес в России смещает приоритеты в сторону сохранения персонала из‑за отсутствия ресурсов для инвестиций. Об этом сообщил президент «Опоры России» Александр Калинин на сессии ПМЭФ.
По данным масштабного опроса, 80% предприятий заявили, что воздержатся от инвестиций в 2026 году, поскольку источников финансирования у них больше нет.
Несмотря на дефицит средств, предприниматели не планируют массовых сокращений и ликвидаций компаний. Калинин отметил, что бизнес стремится сохранить и предприятия, и работников, рассматривая это как ключевую задачу в текущих условиях.
«[Предприниматели] сообщили, что будут сохранять и предприятия, и своих работников», — сказал Александр Калинин.
Премьер‑министр Михаил Мишустин обещал, что власти продолжат поддержку МСП в условиях структурной трансформации экономики. На заседании правительства 25 мая вопросам развития малого бизнеса уделили особое внимание, в том числе в докладах вице‑премьеров Александра Новака и Дмитрия Чернышенко.
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