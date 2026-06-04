Глава «Опоры России»: малый бизнес хочет сохранить персонал из-за нехватки инвестиционных ресурсов

Большинство малых предприятий лишились возможностей для инвестиций и переориентировались на удержание сотрудников, несмотря на финансовые ограничения.

Малый и средний бизнес в России смещает приоритеты в сторону сохранения персонала из‑за отсутствия ресурсов для инвестиций. Об этом сообщил президент «Опоры России» Александр Калинин на сессии ПМЭФ.

По данным масштабного опроса, 80% предприятий заявили, что воздержатся от инвестиций в 2026 году, поскольку источников финансирования у них больше нет.

Несмотря на дефицит средств, предприниматели не планируют массовых сокращений и ликвидаций компаний. Калинин отметил, что бизнес стремится сохранить и предприятия, и работников, рассматривая это как ключевую задачу в текущих условиях.

«[Предприниматели] сообщили, что будут сохранять и предприятия, и своих работников», — сказал Александр Калинин.

Премьер‑министр Михаил Мишустин обещал, что власти продолжат поддержку МСП в условиях структурной трансформации экономики. На заседании правительства 25 мая вопросам развития малого бизнеса уделили особое внимание, в том числе в докладах вице‑премьеров Александра Новака и Дмитрия Чернышенко.

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