Гендиректор ОКБ: нелегальные кредиторы вымрут из-за отсутствия данных и управления рисками

Рост теневого рынка кредитования носит временный характер. Об этом заявил генеральный директор Объединенного кредитного бюро Михаил Алексин во время ПМЭФ.

У таких организаций нет доступа к кредитным историям и штата профессиональных риск-менеджеров, что не позволяет им строить даже базовые модели оценки клиентов. При этом их целевая аудитория — заемщики с высоким уровнем риска, которым уже отказали легальные финансовые институты.

«Такое положение неизбежно ведет к коммерческому провалу, и это лишь вопрос времени. Безусловно, всегда найдутся игроки, которые попытаются занять нишу кредитования высокорисковых клиентов, но экономические законы неумолимы: в долгосрочной перспективе они обречены на вымирание», — сказал Михаил Алексин.

Ужесточение регулирования микрофинансового рынка и внедрение макропруденциальных лимитов со стороны ЦБ направлены на снижение закредитованности населения.