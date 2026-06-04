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Банки

Гендиректор ОКБ: нелегальные кредиторы вымрут из-за отсутствия данных и управления рисками

Отсутствие инструментов оценки платежеспособности заемщиков делает бизнес нелегальных кредиторов экономически несостоятельным в долгосрочной перспективе.

Рост теневого рынка кредитования носит временный характер. Об этом заявил генеральный директор Объединенного кредитного бюро Михаил Алексин во время ПМЭФ.

У таких организаций нет доступа к кредитным историям и штата профессиональных риск-менеджеров, что не позволяет им строить даже базовые модели оценки клиентов. При этом их целевая аудитория — заемщики с высоким уровнем риска, которым уже отказали легальные финансовые институты.

«Такое положение неизбежно ведет к коммерческому провалу, и это лишь вопрос времени. Безусловно, всегда найдутся игроки, которые попытаются занять нишу кредитования высокорисковых клиентов, но экономические законы неумолимы: в долгосрочной перспективе они обречены на вымирание», — сказал Михаил Алексин.

Ужесточение регулирования микрофинансового рынка и внедрение макропруденциальных лимитов со стороны ЦБ направлены на снижение закредитованности населения.

Автор

Клерк Бизнес
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Собственное B2B-медиа внутри сильной площадки: зачем компаниям блог на «Клерке»
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