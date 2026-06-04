Депутат Госдумы предложил ввести ежегодную 13-ю пенсию для поддержки пожилых
Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев предложил установить дополнительную ежегодную выплату для пожилых людей.
13-я пенсия станет финансовой подушкой безопасности для многих пенсионеров, у которых нет поддержки со стороны родственников. Депутат отметил, что реализация инициативы потребует дополнительных бюджетных расходов, однако эффект от нее оправдает затраты.
«Введение 13-й пенсии может стать хорошей мерой социальной поддержки людей, которые на самом деле заслуживают самого лучшего. Особенно 13-я пенсия может быть важна для тех, у кого пенсия — единственный или основной источник дохода», — сказал Николай Коломейцев.
Также выплата простимулирует внутренний спрос, так как пенсионеры направят средства на покупку товаров первой необходимости в магазинах у дома. Это, в свою очередь, поддержит российскую промышленность и позволит людям почувствовать заботу государства.
Комментарии1
пожилым - тринадцатУЮ...
предлагаю так же молодым выплатить двенадЦАТЬ !