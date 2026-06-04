Депутат Госдумы предложил ввести ежегодную 13-ю пенсию для поддержки пожилых

Чтобы поддержать пожилых россиян, чей доход ограничен только пенсионными выплатами, депутат хочет платить им еще одну дополнительную пенсию.

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев предложил установить дополнительную ежегодную выплату для пожилых людей.

13-я пенсия станет финансовой подушкой безопасности для многих пенсионеров, у которых нет поддержки со стороны родственников. Депутат отметил, что реализация инициативы потребует дополнительных бюджетных расходов, однако эффект от нее оправдает затраты.

«Введение 13-й пенсии может стать хорошей мерой социальной поддержки людей, которые на самом деле заслуживают самого лучшего. Особенно 13-я пенсия может быть важна для тех, у кого пенсия — единственный или основной источник дохода», — сказал Николай Коломейцев.

Также выплата простимулирует внутренний спрос, так как пенсионеры направят средства на покупку товаров первой необходимости в магазинах у дома. Это, в свою очередь, поддержит российскую промышленность и позволит людям почувствовать заботу государства.