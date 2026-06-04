МВД утвердило новые формы уведомлений при найме иностранцев

С 1 сентября 2026 работодатели начнут подавать уведомления о найме и увольнении иностранных сотрудников по обновленным формам.

МВД обновило формы о приеме на работу иностранных граждан и об их увольнении.

Приказ ведомства от 12.05.2026 № 290 опубликован на госпортале правовой информации 2 июня 2026 года.

В форме сообщения о выплате зарплаты высококвалифицированному иностранцу появится графа для ИНН специалиста, при этом сведения о его профессии исключат (приложение № 5 к приказу).

В уведомлении о заключении трудового договора нужно будет указывать срок его действия.

Также теперь придется прикладывать к уведомлениям отдельные согласия на обработку персональных данных. Раньше согласия были включены непосредственно в текст форм, но теперь их нужно оформлять как самостоятельные документы.

Новые формы будут действовать с 1 сентября 2026 года до 1 сентября 2032 года.

Напомним: за несоблюдение порядка или формы уведомления о приеме на работу или увольнении иностранца для должностных лиц предусмотрен штраф от 35 тыс. до 50 тыс. рублей, а для юрлица – от 400 тыс. до 800 тыс. или приостановка деятельность на срок от 14 до 90 суток.

За нарушения при сообщении о выплате зарплаты иностранцу-ВКС для должностных лиц установлен штраф от 35 тыс. до 70 тыс., для компаний — от 400 тыс. до 1 млн рублей.