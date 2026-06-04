В магазинах может появиться отдельная полка с товарами из ЕАЭС

Антон Алиханов рассказал о планах создать отдельную полку товаров ЕАЭС, чтобы совместить требования нового закона о российской полке с интеграционными обязательствами.

Минпромторг обсуждает с государствами Евразийского экономического союза возможность создания отдельной полки товаров ЕАЭС. Эту работу ведут вместе с подготовкой к запуску закона о российской полке в магазинах. Он вступит в силу с 1 марта 2027 года.

«Наша задача — создать полку товаров Евразийского союза, чтобы закон ни коим образом не противоречил нашим интеграционным обязательствам, но при этом защищал интересы национальных производств», — сказал глава Минпромторга Антон Алиханов.

Также он подчеркнул, что дополнительное время до вступления закона в силу необходимо торговым сетям и производителям для адаптации, а пока что продолжается разработка подзаконных актов.

Закон о российской полке предусматривает специальные условия размещения отечественных товаров в рознице, однако Россия должна учитывать интересы производителей Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Поэтому Минпромторг ведет консультации с партнерами по ЕАЭС для выработки согласованного решения.