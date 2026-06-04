Советы эксперта: как инвестировать в золото, если денег мало

Инвестиции в золото остаются актуальным способом сохранения капитала, но порог вхождения высокий.

Минфин рекомендует рассматривать золото как альтернативу доллару, но частным инвесторам с небольшим бюджетом нужно учитывать комиссии и особенностей хранения.

О доступных способах вложений в драгметалл рассказал гендиректор сервиса Moneymatika Максим Мольдерф.

В июне 2026 года цена золота опустилась ниже январских максимумов, что создает благоприятные условия для покупки. На рынок влияют два разнонаправленных фактора:

укрепление доллара из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке;

активная скупка металла мировыми центробанками, включая Китай.

Крупные финансовые институты, такие как Goldman Sachs, UBS и JPMorgan, прогнозируют рост стоимости золота к концу 2026 года на 42–57%.

Для инвестиций с небольшим капиталом эксперты выделяют три основных инструмента:

1. Обезличенные металлические счета (ОМС): позволяют купить от 0,1 г золота, то есть порог входа от 1 000 рублей. Основной риск — отсутствие физического металла, высокий банковский спред при продаже.

2. Биржевые фонды (БПИФ): можно приобрести пай на любую сумму, но есть ежегодная комиссия до 2%, которая снижает доходность на длинной дистанции.

3. Физическое золото: покупка слитков или инвестиционных монет. Банки предлагают вклады в слитках с их хранением и доходностью до 1% годовых.

Если сумма совсем маленькая — подойдут ОМС или БПИФ.

Если цель — сохранить капитал на годы, и есть возможность вложить от 50 тыс. рублей — лучше купить физическую монету или слиток и положить на золотой вклад, пояснил Мольдерф.

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