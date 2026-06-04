Как ИП уменьшить стоимость патента на сумму уплаченных страховых взносов: инструкция от ФНС

Индивидуальные предприниматели на ПСН вправе снизить стоимость патента вплоть до нуля, зачтя в него уплаченные страховые взносы, а уведомление для уменьшения можно подать заранее и в любой удобной форме.

ИП, которые применяют ПСН и не имеют сотрудников, могут уменьшить стоимость патента на сумму страховых взносов на пенсионное и медицинское страхование. Сумма уменьшения может достигать 100%, и при этом не имеет значения, были ли взносы фактически оплачены на момент подачи уведомления.

Страховые взносы в размере 1% с доходов свыше 300 тыс. рублей за 2025 год также можно использовать для уменьшения стоимости патента как в 2025, так и в 2026 году. Для ИП‑работодателей действует ограничение: они могут уменьшить налог не более чем на 50% за счет взносов, уплаченных за сотрудников.

«Во избежание отрицательного сальдо на едином налоговом счете ко дню уплаты налога рекомендуем представить уведомление заблаговременно – до срока оплаты патента», — сказано на сайте ФНС.

Чтобы применить уменьшение, предпринимателю необходимо направить в налоговый орган уведомление по форме КНД 1112021. Это можно сделать через личный кабинет ИП, по ТКС, лично в инспекции или по почте заказным письмом. Если у предпринимателя несколько патентов, допускается подать одно уведомление сразу по всем.