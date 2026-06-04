Эксперт разобрал обновленные критерии ЦБ для выявления подозрительных операций

ЦБ обязал банки жестче проверять операции клиентов с наличными, включая регулярные крупные поступления и переводы за рубеж, чтобы оперативно выявлять подозрительные схемы.

В Клерк.Системе вышел новый разбор «Какие операции организаций, ИП и физлиц попали под подозрение банков».

С 20 мая 2026 года банки усилили контроль за операциями с наличными средствами в соответствии с методическими рекомендациями ЦБ № 1‑МР. Финансовые организации обязаны выявлять ситуации, которые могут указывать на сомнительные транзакции физических лиц.

Под подозрение попадают случаи, когда клиент вносит крупные суммы наличными, а затем почти сразу переводит их за рубеж. Аналогично оцениваются регулярные поступления значительных сумм с последующим выводом части средств иностранным получателям.

Банки также должны обращать внимание на переводы без открытия счета, если есть основания полагать, что физлицо оплачивает обязательства третьего юридического лица. Значительным считается объем от 5 млн рублей за 30 дней.

Клиент может снять подозрения, предоставив пояснения о происхождении средств и подтвердив свою деловую репутацию. Банкам предписано пересматривать пороговые значения и долевые показатели не реже одного раза в три месяца, чтобы поддерживать актуальность критериев контроля.

Полный разбор читайте по ссылке.

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