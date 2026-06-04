Налоговые льготы для бизнеса обоснованы – Силуанов

Минфин проводит оценку эффективности налоговых льгот для бизнеса и анализирует целесообразность каждой меры, чтобы подтвердить их экономическую оправданность.

Об этом 4 июня 2026 года заявил глава ведомства Антон Силуанов в ходе выступления на ПМЭФ-2026.

«Что у нас из налоговых расходов? Какие, в первую очередь, позиции? Это льготы по НДС — в основном они в большей части социальные», — сказал министр.

Значительная часть льгот касается сферы добычи полезных ископаемых. По его словам, без такой поддержки разработка месторождений нефти и газа, особенно в трудноизвлекаемых породах, теряет экономический смысл.



Льготы не раздают налево-направо, они абсолютно обоснованы. И эффективность этих льгот постоянно оценивается в министерстве финансов, подчеркнул Силуанов.

Как ответить на требование налоговиков по НДС — читайте в консультации нашего эксперта.