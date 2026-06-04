Налоговые льготы для бизнеса обоснованы – Силуанов
Минфин проводит оценку эффективности налоговых льгот для бизнеса и анализирует целесообразность каждой меры, чтобы подтвердить их экономическую оправданность.
Об этом 4 июня 2026 года заявил глава ведомства Антон Силуанов в ходе выступления на ПМЭФ-2026.
«Что у нас из налоговых расходов? Какие, в первую очередь, позиции? Это льготы по НДС — в основном они в большей части социальные», — сказал министр.
Значительная часть льгот касается сферы добычи полезных ископаемых. По его словам, без такой поддержки разработка месторождений нефти и газа, особенно в трудноизвлекаемых породах, теряет экономический смысл.
Льготы не раздают налево-направо, они абсолютно обоснованы. И эффективность этих льгот постоянно оценивается в министерстве финансов, подчеркнул Силуанов.
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