Сайт не работает без javascript. Включите поддержку javascript в настройках браузера!
ОК Импорт моб
🔴 Бесплатный вебинар → Работа бухгалтера с Wildberries 🟪
НДС

Налоговые льготы для бизнеса обоснованы – Силуанов

Минфин постоянно оценивает налоговые льготы для бизнеса.

Минфин проводит оценку эффективности налоговых льгот для бизнеса и анализирует целесообразность каждой меры, чтобы подтвердить их экономическую оправданность.

Об этом 4 июня 2026 года заявил глава ведомства Антон Силуанов в ходе выступления на ПМЭФ-2026.

«Что у нас из налоговых расходов? Какие, в первую очередь, позиции? Это льготы по НДС — в основном они в большей части социальные», — сказал министр.

Значительная часть льгот касается сферы добычи полезных ископаемых. По его словам, без такой поддержки разработка месторождений нефти и газа, особенно в трудноизвлекаемых породах, теряет экономический смысл.

Льготы не раздают налево-направо, они абсолютно обоснованы. И эффективность этих льгот постоянно оценивается в министерстве финансов, подчеркнул Силуанов.

Как ответить на требование налоговиков по НДС — читайте в консультации нашего эксперта.

Ответил на вопрос
Ирина Лапшина
из

Декларация по НДС

Добрый день. Пришло требование ИФНС по НДС. Некоторые контрагенты отразили налоговые вычеты по реализации. Реализация через озон, статус УПД 2. Эти суммы НДС учитываются в сводной справке по розничным продажам. Как ответить на требование.

Читать полностью

Автор

Сравни
РКО

РКО для бизнеса в 2026 году: как выбрать банк и не переплатить

Условия по РКО отличаются в банках: ценами, набором услуг в тарифе, наличием бонусов и спецпредложений. Начинающему ИП и фирме с большими оборотами подойдут разные пакеты. Открытие РКО занимает от 1 часа до 5 рабочих дней, а на выбор банка уходит до 40 дней, по статистике Яндекс. Рассказываем, как найти банк именно для вашего бизнеса и не потратить на РКО лишнее время и деньги.    

РКО для бизнеса в 2026 году: как выбрать банк и не переплатить
1.2K

Начать дискуссию

ГлавнаяПодписка