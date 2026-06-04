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Минэкономики и Минтруд нашли трудовые резервы: это молодежь и пожилые

Ведомства обсуждают программу по дополнительному вовлечению россиян в рынок труда.

Минэкономразвития и Минтруд хотят дополнительно вовлекать молодое и старшее поколения россиян на рынок труда.

«Там у нас есть определенные запасы», — заявил глава МЭР Максим Решетников в ходе ПМЭФ-2026.

Также власти разворачивают стимулирующие программы производительности труда в отраслях, где она низкая.

В частности, речь идет о торговле, где роботизация, новые организационные формы и платформенная экономика способны сильно повысить производительность и найти трудовые ресурсы для других отраслей, отметил министр.

Автор

Альберт Ханов
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