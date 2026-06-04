Минэкономики и Минтруд нашли трудовые резервы: это молодежь и пожилые
Ведомства обсуждают программу по дополнительному вовлечению россиян в рынок труда.
Минэкономразвития и Минтруд хотят дополнительно вовлекать молодое и старшее поколения россиян на рынок труда.
«Там у нас есть определенные запасы», — заявил глава МЭР Максим Решетников в ходе ПМЭФ-2026.
Также власти разворачивают стимулирующие программы производительности труда в отраслях, где она низкая.
В частности, речь идет о торговле, где роботизация, новые организационные формы и платформенная экономика способны сильно повысить производительность и найти трудовые ресурсы для других отраслей, отметил министр.
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