Заболевшие пассажиры смогут получить деньги за невозвратные авиабилеты

4 июня 2026 года депутаты во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили министру транспорта Андрею Никитину ввести единый порядок возврата денег за авиабилеты, если пассажир заболеет.

Это позволит устранить правовую неопределенность и упростить процедуру возврата средств для авиапутешественников.

Действующие нормы уже разрешают вернуть деньги при вынужденном отказе от перелета по медицинским показаниям. Однако на практике пассажиры сталкиваются с отсутствием четких правил, так как закон не определяет перечень необходимых документов, сроки их подачи и порядок рассмотрения заявлений авиакомпаниями.

«Представляется целесообразным рассмотреть возможность введения единого стандарта возврата денежных средств за авиабилеты, включая билеты по невозвратным тарифам, при вынужденном отказе пассажира от перелета по болезни. Такой стандарт должен быть понятен как пассажирам, так и авиакомпаниям, и применяться одинаково вне зависимости от перевозчика», — сказано в тексте письма.

Авторы идеи считают, что единый стандарт поможет защитить права пассажиров и снизить количество судебных споров с перевозчиками. Правила должны стать прозрачными и одинаковыми для всех авиакомпаний, независимо от их внутренней политики.