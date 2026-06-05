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СПОТ

Налоговая утвердила форму документа о предстоящей поставке (ДОПП) для СПОТ

Форма и формат документа о предстоящей поставке товаров вступят в силу 13 июня 2026.

ФНС утвердила правила оформления документа о предстоящей поставке (ДОПП) при ввозе продукции из стран ЕАЭС.

Приказ ведомства от 08.05.2026 № КЧ-1-15/301 зарегистрирован в Минюсте и опубликован на портале госинформации 2 июня 2026 года.

С 13 июня 2026 года импортеры обязаны использовать утвержденную форму и формат ДОПП при работе через СПОТ. До этой даты налогоплательщики могут применять рекомендуемые формы, которые ФНС направила в письме от 29.05.2026 № ЕА-36-15/4594@.

Приказ ФНС № КЧ-1-15/301@ устанавливает порядок оформления, изменения и представления ДОПП, а также правила присвоения документу статуса.

Напомним, что с 1 июня 2026 года импортеры должны направлять ДОПП и вносить обеспечительный платеж за 2 дня до фактического ввоза товаров автотранспортом из стран ЕАЭС.

Но по обеспечительному платежу бизнесу дали отсрочку до 30 июня 2026 года.

А при ввозе товаров из Беларуси через российско-белорусскую границу от поставщика, зарегистрированного в Беларуси, обеспечительный платеж не нужно платить до 31 октября 2026 года.

Автор

Автоматизация учета

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