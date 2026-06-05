Утечка данных и мошенничество стали главными киберугрозами для россиян в 2026 году

Большинство жителей страны боятся кражи личной информации и действий злоумышленников, которые представляются сотрудниками банков или руководством компаний.

В 2026 году 57% опрошенных считают утечку персональных данных наиболее реалистичной угрозой. На втором месте расположилось мошенничество от лица коллег или руководителей (45%), а на третьем — заражение устройств вредоносным ПО (41%).

Также 39% респондентов опасаются фейковых звонков и сообщений, созданных с помощью искусственного интеллекта. Об этом сказано в исследовании сервиса «Работа.ру» и системы информационной безопасности «Контур.Эгида».

«Люди все чаще воспринимают киберриски как часть повседневной жизни. Сегодня в центре внимания оказываются утечки данных, мошенничество и потеря контроля над личными аккаунтами, так как цифровые сервисы стали частью всех жизненных процессов», — сказал эксперт по информационной безопасности «Контур.Эгиды» и Staffcop Юрий Драченин.

Самым чувствительным последствием киберинцидента для 68% участников стала потеря денег. Половина опрошенных также назвала критичной проблему несанкционированного использования их персональных данных. При этом 46% респондентов считают уязвимыми государственные сервисы, а 45% — банковские приложения.