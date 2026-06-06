Налоговики подсказали, как заплатить меньше налога при продаже квартиры

Налогоплательщик сам выбирает тип имущественного вычета – 1 млн руб. или документально подтвержденные расходы.

В 2023 году купили квартиру за 620 тыс., а в 2025-ом продали дороже на 560 тыс.: за 1 млн.180 тыс.

Можно ли уменьшить налоговую базу на 1млн., а со 180 тыс. заплатить НДФЛ по ставке 13%, спрашивает налогоплательщик

Так можно сделать, ответили налоговики.

Налогоплательщик сам выбирает вычет: 1 млн руб. или документально подтвержденные расходы.