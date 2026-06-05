Предприниматели предложили ввести для всех банков единые правила кредитных каникул
5 июня 2026 года президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин заявил, что правительственные решения о поддержке бизнеса должны исполнять все участники рынка по общим стандартам. Банки должны применять единые правила при предоставлении кредитных каникул для малого и среднего бизнеса.
Несмотря на снижение доходности для банков, приоритетом остается сохранение предприятий и рабочих мест. Сейчас предприниматели сталкиваются с тем, что кредитные организации запрашивают избыточные документы и подтверждения, формально не отказывая в реструктуризации.
«Большинство заемщиков предпочитают реструктуризацию кредитов, переносят сроки погашения задолженности. Но не везде это проходит гладко — предприниматели жалуются, что некоторые банки всякие козни устраивают», — сказал Сергей Катырин.
Также он добавил, что кредитные каникулы пользуются популярностью у бизнеса, поэтому их нужно продлить.
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