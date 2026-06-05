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Кредитование

Предприниматели предложили ввести для всех банков единые правила кредитных каникул

Финансовые организации должны избавиться от разночтения при предоставлении мер господдержки, как считает ТПП. Единый подход позволит бизнесу получать отсрочки по платежам без дополнительных административных барьеров.

5 июня 2026 года президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин заявил, что правительственные решения о поддержке бизнеса должны исполнять все участники рынка по общим стандартам. Банки должны применять единые правила при предоставлении кредитных каникул для малого и среднего бизнеса.

Несмотря на снижение доходности для банков, приоритетом остается сохранение предприятий и рабочих мест. Сейчас предприниматели сталкиваются с тем, что кредитные организации запрашивают избыточные документы и подтверждения, формально не отказывая в реструктуризации.

«Большинство заемщиков предпочитают реструктуризацию кредитов, переносят сроки погашения задолженности. Но не везде это проходит гладко — предприниматели жалуются, что некоторые банки всякие козни устраивают», — сказал Сергей Катырин.

Также он добавил, что кредитные каникулы пользуются популярностью у бизнеса, поэтому их нужно продлить.

Автор

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