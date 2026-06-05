Сотрудники подсчитали, сколько работодатель должен вложить в обучение, чтобы был толк

Работающие россияне считают достаточными около 39 тыс. рублей в год на обучение одного специалиста, при этом каждый четвертый уже получал такую поддержку от работодателя.

24% сотрудников за последний год проходили обучение, полностью или частично оплачиваемое компанией. Еще 23% сообщили, что такая возможность есть, но они ею не воспользовались, а у 43% обучение не оплачивается вовсе. Об этом сказано в исследовании Авито Рекламы и Авито Работы, результаты есть в распоряжении «Клерка».

По оценке участников опроса, для заметного профессионального роста сотруднику достаточно в среднем 39,2 тыс. рублей в год. Чаще всего называли диапазон от 10 до 30 тыс. (30%), суммы от 30 до 50 тыс. считают достаточными 27%, от 50 до 100 тыс. — 19%. Более 100 тыс. назвали лишь 7%.

«Программы обучения за счет работодателя способствуют повышению квалификации сотрудников и формированию внутреннего кадрового резерва. 15% работающих россиян хотели бы использовать такое обучение для перехода на другую должность внутри компании, а 12% — для развития управленческих навыков», — сказал директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.

Самым востребованным форматом стали онлайн‑курсы — их выбрали 28% участников опроса. Корпоративные программы предпочли 17%, наставничество и индивидуальные занятия с экспертом — по 15%. Женщины заметно чаще выбирают онлайн‑формат, тогда как мужчины чаще отмечают наставничество внутри компании.

Главная цель обучения — повышение квалификации в текущей профессии (43%). Освоить новые рабочие инструменты хотят 30% опрошенных, подготовиться к карьерному росту — 28%. Навыки работы с ИИ и цифровыми инструментами готовы развивать 18% респондентов.

Онлайн‑реклама влияет на выбор курса или наставника у 37% работающих россиян. Наиболее мотивирующими каналами стали сайты с объявлениями и маркетплейсы (19%), реклама на ТВ (19%) и короткие видеосервисы (13%).