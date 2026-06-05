ФНС разъяснила, когда использовать ККТ при расчетах за услуги ЖКХ

При приеме платежей от населения за услуги ЖКХ через платежных агентов обязанность по формированию кассового чека возлагается на агента. Поставщику услуг использовать ККТ при получении средств от агента на расчетный счет не нужно.

Налоговики напомнили, что платежные агенты при приеме платежей за коммунальные услуги обязаны применять контрольно-кассовую технику (ККТ).

Платежный агент — это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, который принимает платежи от физических лиц. При регистрации кассы в налоговом органе в заявлении необходимо указать, что техника будет использоваться именно в деятельности платежного агента. Об этом сказано на сайте ФНС.

В кассовом чеке должны быть дополнительные реквизиты: размер вознаграждения агента, если оно взимается, а также контактные телефоны платежного агента, поставщика услуг и оператора по приему платежей. При этом в чеке можно не указывать ставку и размер НДС.

Существует исключение из общих правил — платежному агенту не нужно применять ККТ, если средства за коммунальные услуги поступают с расчетного счета юридического лица в счет погашения задолженности физических лиц.