ФНС разъяснила, когда использовать ККТ при расчетах за услуги ЖКХ
Налоговики напомнили, что платежные агенты при приеме платежей за коммунальные услуги обязаны применять контрольно-кассовую технику (ККТ).
Платежный агент — это юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, который принимает платежи от физических лиц. При регистрации кассы в налоговом органе в заявлении необходимо указать, что техника будет использоваться именно в деятельности платежного агента. Об этом сказано на сайте ФНС.
В кассовом чеке должны быть дополнительные реквизиты: размер вознаграждения агента, если оно взимается, а также контактные телефоны платежного агента, поставщика услуг и оператора по приему платежей. При этом в чеке можно не указывать ставку и размер НДС.
Существует исключение из общих правил — платежному агенту не нужно применять ККТ, если средства за коммунальные услуги поступают с расчетного счета юридического лица в счет погашения задолженности физических лиц.
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