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Ведение бизнеса

Исследование: франшизы стали массовыми, но доверие к ним растет медленно

Большинство россиян понимают, как устроен франчайзинговый бизнес, однако знание модели пока почти не влияет на уровень доверия к компаниям, работающим по франшизе.

69,3% респондентов заявили, что хорошо представляют, как работает франшиза. Еще 23% слышали о модели, но понимают ее смутно, и лишь 7,8% столкнулись с термином впервые. Об этом сказано в исследовании сети автосервисов FIT SERVICE, результаты есть в распоряжении «Клерка».

В компании отмечают, что франчайзинг стал массово узнаваемым форматом, а ожидания клиентов к качеству сервиса в сетях растут.

«Задача крупных сетей — удерживать один и тот же высокий уровень сервиса в каждой точке, чтобы со временем слово «франшиза» стало для клиентов синонимом понятного и предсказуемого качества», — сказала директор FIT SERVICE Татьяна Овчинникова.

Однако знание модели почти не влияет на отношение клиентов: 62% опрошенных заявили, что новость о франшизе никак не меняет их мнение о компании. Для 18,9% наличие сети и стандартов — плюс, повышающий вероятность визита. При этом 19,1% признались, что франчайзинговый формат снижает их доверие.

Автор

Автоматизация учета

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