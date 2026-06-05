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АУСН

ФНС ответила, когда не получится перейти на АУСН, даже если спецрежим действует в регионе

Если организация или ИП – агент, комиссионер или поверенный, перейти на АУСН не получится.

ИП с ОКВЭД 46.11 (деятельность агентов по оптовой торговле с/х сырьем) спросил в чате ФНС – может ли он перейти на АУСН, если в регионе спецрежим действует.

Налоговики напомнили об ограничениях по применению спецрежима, которые закреплены в ч. 2 ст. 3 Федерального закона 17-ФЗ от 25.02.2022.

Если организация или ИП ведет деятельность не как агент, комиссионер или поверенный, они могут перейти на АУСН.

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Автор

Клерк Бизнес
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Собственное B2B-медиа внутри сильной площадки: зачем компаниям блог на «Клерке»
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