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Проверки

Генпрокуратура просит инспекторов изменить подход к бизнесу — штрафы не должны быть главным результатом проверки

Госорганы должны сделать профилактику нарушений приоритетом при проверках бизнеса вместо выписывания штрафов.

5 июня 2026 года заместитель генерального прокурора Александр Гуцан на сессии ПМЭФ-2026 заявил, что нужно пересмотреть мышление инспекторов. Вместо классических проверок ведомствам следует чаще использовать профилактические визиты.

«В целом нужно менять сформировавшуюся у контролеров доминанту мышления, когда главным результатом своего труда они видят не исключение тех или иных нарушений, а взыскание штрафов. Шире применять профилактические визиты как альтернативу проверкам», — сказал Александр Гуцан.

Он добавил, что профилактика способна предотвратить негативные последствия и трагедии, тогда как административное наказание на них повлиять не может. В дальнейшем Генпрокуратура планирует продолжить работу по очистке законодательства от барьеров, мешающих развитию бизнеса, и сохранять жесткий контроль за согласованием плановых и внеплановых проверок

Автор

Клерк Бизнес
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Собственное B2B-медиа внутри сильной площадки: зачем компаниям блог на «Клерке»
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