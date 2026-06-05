Генпрокуратура просит инспекторов изменить подход к бизнесу — штрафы не должны быть главным результатом проверки

5 июня 2026 года заместитель генерального прокурора Александр Гуцан на сессии ПМЭФ-2026 заявил, что нужно пересмотреть мышление инспекторов. Вместо классических проверок ведомствам следует чаще использовать профилактические визиты.

«В целом нужно менять сформировавшуюся у контролеров доминанту мышления, когда главным результатом своего труда они видят не исключение тех или иных нарушений, а взыскание штрафов. Шире применять профилактические визиты как альтернативу проверкам», — сказал Александр Гуцан.

Он добавил, что профилактика способна предотвратить негативные последствия и трагедии, тогда как административное наказание на них повлиять не может. В дальнейшем Генпрокуратура планирует продолжить работу по очистке законодательства от барьеров, мешающих развитию бизнеса, и сохранять жесткий контроль за согласованием плановых и внеплановых проверок