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Налог на имущество организаций

ВС разъяснил правила обложения налогом на имущество объектов благоустройства территории

Неотделимые улучшения земельных участков, например покрытие, не признаются объектами налогообложения.

Объекты благоустройства и неотделимые улучшения земельных участков, такие как замощение или покрытие, по общему правилу не облагаются налогом на прибыль.

Об этом пишет ВС в тематическом обзоре № 4/2026 (доведен письмом ФНС от 07.05.2026 № БС-36-21/3766@).

Улучшения, которые необходимы для использования участка по назначению, считаются его неотъемлемой частью.

Самостоятельный объект налогообложения возникает только в том случае, если выполненные работы привели к созданию недвижимости, которая обладает собственными полезными свойствами и не является частью участка.

А улучшения самого участка не включается в стоимость капитальных сооружений.

ВС привел примеры объектов, которые не подлежат налогообложению:

  • специальные площадки для размещения оборудования без бытовых помещений;

  • асфальтовые площадки, созданные для размещения транспортных средств.

Покрытие асфальтом земельного участка – это способ его благоустройства, позволяющий использовать земельный участок для целей размещения на нем транспортных средств. Это не приводит к возникновению иного объекта налогообложения, говорится в обзоре.

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Автор

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