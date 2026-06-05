ВС разъяснил правила обложения налогом на имущество объектов благоустройства территории

Объекты благоустройства и неотделимые улучшения земельных участков, такие как замощение или покрытие, по общему правилу не облагаются налогом на прибыль.

Об этом пишет ВС в тематическом обзоре № 4/2026 (доведен письмом ФНС от 07.05.2026 № БС-36-21/3766@).

Улучшения, которые необходимы для использования участка по назначению, считаются его неотъемлемой частью.

Самостоятельный объект налогообложения возникает только в том случае, если выполненные работы привели к созданию недвижимости, которая обладает собственными полезными свойствами и не является частью участка.

А улучшения самого участка не включается в стоимость капитальных сооружений.

ВС привел примеры объектов, которые не подлежат налогообложению:

специальные площадки для размещения оборудования без бытовых помещений;

асфальтовые площадки, созданные для размещения транспортных средств.

Покрытие асфальтом земельного участка – это способ его благоустройства, позволяющий использовать земельный участок для целей размещения на нем транспортных средств. Это не приводит к возникновению иного объекта налогообложения, говорится в обзоре.

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