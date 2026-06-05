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Трудовые отношения

Матвиенко предложила организовать на предприятиях службы знакомств для сотрудников

Глава Совфеда призывает помочь работникам создавать семьи.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила подумать о создании на предприятиях «служб знакомств», которые помогут создавать семьи.

По ее словам, раньше коллективные мероприятия и соревнования на производстве способствовали сближению сотрудников, что приводило к созданию крепких семей.

«Сегодня ситуация такова, что можно познакомиться только в интернете. А знакомство в интернете — это небезопасная вещь.

Раньше были вечера на предприятиях, коллективные соревнования, разные мероприятия, на которые приглашают сотрудников, вот там и химия начинается, и знакомство, и замужество», — сказала Матвиенко.

Она призвала работодателей обратить на это внимание, помогать женщинам и мужчинам искать друг друга.

Автор

Автоматизация учета

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Комментарии

1
  • ВН
    Виктория Найдёнова

    А может пойти дальше: как час на обед ещё ввести обязательный час на приватное общение незамужних сотрудников противоположного пола. Через 9 месяцев проверить результат. Ввести соцсоревнование между сотрудниками. Победителям вручать ценные призы (коляска, напр.) из средств, собранных коллективно с сотрудников.

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