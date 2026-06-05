Матвиенко предложила организовать на предприятиях службы знакомств для сотрудников

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила подумать о создании на предприятиях «служб знакомств», которые помогут создавать семьи.

По ее словам, раньше коллективные мероприятия и соревнования на производстве способствовали сближению сотрудников, что приводило к созданию крепких семей.

«Сегодня ситуация такова, что можно познакомиться только в интернете. А знакомство в интернете — это небезопасная вещь. Раньше были вечера на предприятиях, коллективные соревнования, разные мероприятия, на которые приглашают сотрудников, вот там и химия начинается, и знакомство, и замужество», — сказала Матвиенко.

Она призвала работодателей обратить на это внимание, помогать женщинам и мужчинам искать друг друга.