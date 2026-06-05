Как отразить в 1С услуги исполнителя, если часть из них он перепоручает
Компания заказывает услуги доставки у агента по одному агентскому договору. Но часть услуг выполняет сам контрагент, а часть – перепоручает. Оплачивает все услуги компания одной суммой.
Возник вопрос – как отразить в 1с поступление услуг и вести аналитику договоров.
Агент не может сам оказывать услуги принципалу по агентскому договору. Если договоров два, агентский и обычный договор услуг, то учет по ним надо вести отдельно. Но можно счет расчетов использовать один, даже 76.09. А аналитика должна быть по разным договорам.
По агентскому договору обязательны отчеты агента, именно ими закрывают обязательства агента перед принципалом. Поэтому и обязателен раздельный учет по разному виду договоров в таком случае.
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