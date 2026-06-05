Как отразить в 1С услуги исполнителя, если часть из них он перепоручает

Если заключены агентский и обычный договор услуг, то учет по ним надо вести отдельно. А счет для расчетов можно использовать один

Компания заказывает услуги доставки у агента по одному агентскому договору. Но часть услуг выполняет сам контрагент, а часть – перепоручает. Оплачивает все услуги компания одной суммой.

Возник вопрос – как отразить в 1с поступление услуг и вести аналитику договоров.

Агент не может сам оказывать услуги принципалу по агентскому договору. Если договоров два, агентский и обычный договор услуг, то учет по ним надо вести отдельно. Но можно счет расчетов использовать один, даже 76.09. А аналитика должна быть по разным договорам.

По агентскому договору обязательны отчеты агента, именно ими закрывают обязательства агента перед принципалом. Поэтому и обязателен раздельный учет по разному виду договоров в таком случае.

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