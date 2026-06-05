⚡️ Итоги дня: россияне стабильно покупают кофемашины, беспилотную доставку грузов могут запустить в 2026 году, банк Англии заменит купюры с Черчиллем на лис и лягушек

Акционеры крупнейшего производителя мороженого «Русский холод» решили ликвидировать компанию Торговый дом «Русский холодъ».

Рынок кофемашин оказался одним из самых стабильных в бытовой технике. За I квартал 2026 года в России приобрели около 760 тыс. кофеварок и кофемашин на сумму свыше 10,3 млрд рублей.

Производство слабоалкогольных напитков в России с января по май 2026 года снизилось на 38,9%. За этот период было произведено 366,3 тыс. декалитров.

В России производство вина в январе-апреле снизилось на 14,8%, до 12,5 млн декалитров. Темы продолжают снижаться быстрее, чем выпуск водки.

Беспилотную доставку грузов с помощью дронов планируют запустить в ряде российских городов уже в 2026 году. Об этом рассказал глава Минтранса Андрей Никитин.

Циан договорился о сотрудничестве с МТС, Билайн и МегаФон в сфере борьбы с телефонным мошенничеством.

Мошенники начали использовать новую функцию автоматизации переписки в Telegram для кражи данных. Они создают фальшивые сервисы и чат-боты, которые под видом помощников для работы с сообщениями могут похищать данные пользователей.

Пранкеры Вован и Лексус на ПМЭФ предложили создать отечественные антиколлцентры на базе фрод-рулетки Т-Банка.

В мессенджере MAX появится сервис бесконтактной оплаты.

Приложение «ВТБ онлайн» стало доступно на iOS под названием «Сириус».

Wildberries планирует выйти на рынок здравоохранения. На маркетплейсе уже продаются безрецептурные и рецептурные препараты.

Участники ЕГЭ, удаленные за использование шпаргалок или телефонов, смогут пересдать экзамен только через год.

Цены на коттеджи рядом с городами-миллионниками выросли на 3%. С начала 2026 года наибольший рост в Свердловской области, Татарстане, Башкортостане (+7-9%) — регионах с развитым загородным рынком, но, при этом, не самыми высокими ценами.

Количество заявок на регистрацию товарных знаков с латиницей в январе-апреле 2026 года выросло на 40%, до 37 тыс. штук, а с кириллицей — на 23% до 20 тыс.

Китайская компания Pop Mart хочет зарегистрировать в России товарный знак Kubo. Под брендом будут продавать ювелирные изделия, модели фигурок в виде украшений из драгоценных металлов, услуги по розничной продаже.