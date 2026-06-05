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Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: россияне стабильно покупают кофемашины, беспилотную доставку грузов могут запустить в 2026 году, банк Англии заменит купюры с Черчиллем на лис и лягушек

Подготовили обзор главных событий дня — 5 июня 2026 года. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

  • Акционеры крупнейшего производителя мороженого «Русский холод» решили ликвидировать компанию Торговый дом «Русский холодъ».

  • Рынок кофемашин оказался одним из самых стабильных в бытовой технике. За I квартал 2026 года в России приобрели около 760 тыс. кофеварок и кофемашин на сумму свыше 10,3 млрд рублей.

  • Производство слабоалкогольных напитков в России с января по май 2026 года снизилось на 38,9%. За этот период было произведено 366,3 тыс. декалитров.

  • В России производство вина в январе-апреле снизилось на 14,8%, до 12,5 млн декалитров. Темы продолжают снижаться быстрее, чем выпуск водки.

  • Беспилотную доставку грузов с помощью дронов планируют запустить в ряде российских городов уже в 2026 году. Об этом рассказал глава Минтранса Андрей Никитин.

  • Циан договорился о сотрудничестве с МТС, Билайн и МегаФон в сфере борьбы с телефонным мошенничеством.

  • Мошенники начали использовать новую функцию автоматизации переписки в Telegram для кражи данных. Они создают фальшивые сервисы и чат-боты, которые под видом помощников для работы с сообщениями могут похищать данные пользователей.

  • Пранкеры Вован и Лексус на ПМЭФ предложили создать отечественные антиколлцентры на базе фрод-рулетки Т-Банка.

  • В мессенджере MAX появится сервис бесконтактной оплаты.

  • Приложение «ВТБ онлайн» стало доступно на iOS под названием «Сириус».

  • Wildberries планирует выйти на рынок здравоохранения. На маркетплейсе уже продаются безрецептурные и рецептурные препараты.

  • Участники ЕГЭ, удаленные за использование шпаргалок или телефонов, смогут пересдать экзамен только через год.

  • Цены на коттеджи рядом с городами-миллионниками выросли на 3%. С начала 2026 года наибольший рост в Свердловской области, Татарстане, Башкортостане (+7-9%) — регионах с развитым загородным рынком, но, при этом, не самыми высокими ценами.

  • Количество заявок на регистрацию товарных знаков с латиницей в январе-апреле 2026 года выросло на 40%, до 37 тыс. штук, а с кириллицей — на 23% до 20 тыс.

  • Китайская компания Pop Mart хочет зарегистрировать в России товарный знак Kubo. Под брендом будут продавать ювелирные изделия, модели фигурок в виде украшений из драгоценных металлов, услуги по розничной продаже.

  • Банк Англии собирается убрать исторические фигуры Уинстона Черчилля, Джейн Остин и Алана Тьюринга с банкнот и заменить их на лис, лягушек и ежей.

Автор

Клерк Бизнес
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Собственное B2B-медиа внутри сильной площадки: зачем компаниям блог на «Клерке»

Первая мысль, если вы решили продвигать бизнес через контент — «срочно запускаем блог на корпоративном сайте». Это кажется логичным: своя территория, полный контроль, все материалы под рукой. Реальность же говорит об обратном. Такой блог — «склад контента», который никто не видит. Эффективнее запускать B2B-медиа там, где аудитория уже собрана, активна и дове

Собственное B2B-медиа внутри сильной площадки: зачем компаниям блог на «Клерке»
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