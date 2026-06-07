Аптекам хотят автоматически выписывать штрафы за продажу просроченных лекарств
Замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Пархоменко предложил Центру развития перспективных технологий (ЦРПТ) внедрить систему автоматических штрафов за нарушения при продаже лекарственных препаратов.
Размер штрафов для аптек пока не определили. В действующем законе для других категорий товаров санкции составляют 10 тыс. рублей за единицу продукции для индивидуальных предпринимателей и 20 тыс. рублей — для юридических лиц.
Росздравнадзор запросил у ЦРПТ оценку технической возможности внедрения такого контроля. Об это пишут «Известия».
С 1 сентября 2026 года вступает в силу закон об автоматических штрафах за продажу просроченных товаров и нелегальной табачной продукции, который президент Владимир Путин подписал в мае. Механизм предполагает, что кассовые системы будут передавать данные о продажах, а при выявлении нарушения контролирующий орган сформирует постановление и направит его в личный кабинет компании на портале «Госуслуги».
Комментарии1
Правильно ли я понял, касса при выявлении продажи просроченного лекарства не выдаст предупреждение что лекарство просрочено и его НЕЛЬЗЯ использовать - просто передаст информацию для штрафа?
А потребитель пойдет травиться в неведении?