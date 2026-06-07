Аптекам хотят автоматически выписывать штрафы за продажу просроченных лекарств

Механизм автоштрафов будет работать по аналогии со штрафами для водителей, которые приходят с дорожных камер.

Замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Пархоменко предложил Центру развития перспективных технологий (ЦРПТ) внедрить систему автоматических штрафов за нарушения при продаже лекарственных препаратов.

Размер штрафов для аптек пока не определили. В действующем законе для других категорий товаров санкции составляют 10 тыс. рублей за единицу продукции для индивидуальных предпринимателей и 20 тыс. рублей — для юридических лиц.

Росздравнадзор запросил у ЦРПТ оценку технической возможности внедрения такого контроля. Об это пишут «Известия».

С 1 сентября 2026 года вступает в силу закон об автоматических штрафах за продажу просроченных товаров и нелегальной табачной продукции, который президент Владимир Путин подписал в мае. Механизм предполагает, что кассовые системы будут передавать данные о продажах, а при выявлении нарушения контролирующий орган сформирует постановление и направит его в личный кабинет компании на портале «Госуслуги».