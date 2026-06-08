Минэкономразвития выделило 6 млрд рублей высокотехнологичным компаниям с начала 2026 года

С начала 2026 года 43 малых технологичных компаний получили льготные кредиты на 6 млрд рублей. Об этом рассказали на ПМЭФ-2026.

Министр экономического развития Максим Решетников уточнил, что программа позволяет привлекать кредиты в МСП Банке по ставке «ключ минус 7%», что сейчас составляет 7,5% годовых. Всего с 2022 года поддержку на сумму 65,7 млрд рублей получили более 400 предприятий.

«Очень важно, что у нас в целом появилось такое понятие как малая технологическая компания. Сейчас к этому привязано несколько программ. Мы ждем, что МТК будут расти, обеспечат гибкость нашей экономики. Технологический бизнес сейчас больше про молодежь. И тут не надо торопиться, продавать головы и переходить в крупные компании. Все-таки побейтесь за свой бизнес, за свою идею», — подчеркнул Максим Решетников.

Для участия в программе компания должна состоять в реестре МТК, иметь годовую выручку от 100 млн до 4 млрд рублей и среднегодовой прирост выручки не менее 10%. Подать заявку можно на цифровой платформе МСП.РФ.

Программа льготного кредитования работает с апреля 2022 года. С 1 августа 2024 года доступ к ней получили исключительно малые технологические компании. Лидером по объему привлеченных средств с начала действия программы остается ИТ-сфера, на которую приходится 31% договоров.