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АСИ назвало самых востребованных у бизнеса специалистов

В 2025 году самыми востребованными специалистами стали технологи, сварщики, электромонтеры и бухгалтеры.

Дефицит квалифицированных кадров вынуждает компании тратить больше ресурсов на поиск персонала, так как рынок труда не справляется с текущим запросом работодателей.

Об этом сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на полях ПМЭФ-2026.

«Бизнес сегодня не обеспечен трудовыми ресурсами. Увеличивается средняя стоимость поиска сотрудника.

Самые востребованные вакансии с квалификационными требованиями по мнению бизнеса в 2025 году — это технолог, сварщик, электромонтер, бухгалтер», — сказала Чупшева.

Нехватка сотрудников в инженерно-техническом секторе и среди рабочих высокой квалификации в два раза превышает показатели в других профессиональных сферах, подчеркнула она.

Автор

Автоматизация учета

В Альфа-Лизинге искусственный интеллект проверяет «первичку» за бухгалтеров. За 2 минуты делает то, на что человек тратит 20

Бухгалтер загружает скан документа в чат с нейросетью, пишет, например, «Обработай УПД» — и получает отчет, который можно тут же загрузить в «1С». В деталях разбираем, как новые технологии упрощают жизнь бухгалтерам Альфа-Лизинга. 

В Альфа-Лизинге искусственный интеллект проверяет «первичку» за бухгалтеров. За 2 минуты делает то, на что человек тратит 20
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