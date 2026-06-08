АСИ назвало самых востребованных у бизнеса специалистов

В 2025 году самыми востребованными специалистами стали технологи, сварщики, электромонтеры и бухгалтеры.

Дефицит квалифицированных кадров вынуждает компании тратить больше ресурсов на поиск персонала, так как рынок труда не справляется с текущим запросом работодателей.

Об этом сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева на полях ПМЭФ-2026.

«Бизнес сегодня не обеспечен трудовыми ресурсами. Увеличивается средняя стоимость поиска сотрудника. Самые востребованные вакансии с квалификационными требованиями по мнению бизнеса в 2025 году — это технолог, сварщик, электромонтер, бухгалтер», — сказала Чупшева.

Нехватка сотрудников в инженерно-техническом секторе и среди рабочих высокой квалификации в два раза превышает показатели в других профессиональных сферах, подчеркнула она.