Силуанов пообещал больше не делать кардинальных изменений в налоговой системе

Минфин не исключает, что возможны точечные корректировки льгот и преференции, но масштабных реформ уже не будет. Основной акцент — на повышении собираемости уже действующих налогов и устранении схем.

На ПМЭФ‑2026 глава Минфина Антон Силуанов заявил, что что кардинальных изменений налоговой системы не будет. Основные решения уже приняты, и бизнесу не стоит ожидать новых масштабных корректировок.

Приоритетом Минфина становится борьба с серыми схемами и уклонением от уплаты налогов. Ведомство фиксирует сферы, где деятельность до сих пор ведется вне правового поля, и усиливает меры по обелению экономики. Особое внимание уделят расширению применения контрольно‑кассовой техники и повышению прозрачности расчетов.

«Безусловно, отдельные корректировки возможны в льготах, преференциях, оценке эффективности налоговых расходов. Такие решения принимались всегда. Но масштабных изменений, подобных тем, которые проводились в последние годы, мы готовить не собираемся», — сказал Антон Силуанов.

Также он добавил, что значительный резерв для пополнения бюджета связан с импортом через третьи страны. Благодаря системе подтверждения оплаты поставок государство рассчитывает дополнительно получать около 300 млрд рублей.